Grande en Swift helpen muziekconcern UMG aan betere resultaten

Muziekconcern Universal Music Group (UMG), dat tal van platenlabels beheert, heeft in de eerste drie maanden meer verdiend aan de muziek van bekende artiesten. De omzet steeg onder andere dankzij succesvolle releases van Taylor Swift, Ariana Grande en Noah Kahan. Zij behoorden in het eerste kwartaal tot de best verkopende artiesten die UMG vertegenwoordigt.

De omzet steeg 5,8 procent tot 2,6 miljard euro. Daarbij dikten vooral de opbrengsten uit via streamingdiensten afgespeelde liedjes aan. Ook het beheer van de rechten op composities leverde duidelijk meer op. Maar de divisie die geld verdient met de verkoop van fysieke cd’s of vinyl platen had last van een fikse omzetdaling, wat volgens UMG onder andere te maken had met sterke verkopen een jaar geleden.

Het muziekconcern met het hoofdkantoor in Hilversum hield ook veel meer winst over. Het resultaat voor aftrek van belastingen, rentebetalingen en afschrijvingen schoot met bijna 90 procent omhoog. Dat kwam vooral doordat UMG minder geld kwijt was aan aandelenbonussen voor medewerkers.