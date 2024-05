Media: filmdivisie Sony heeft interesse in Paramount

De filmtak van Sony is geïnteresseerd in een overname van branchegenoot Paramount Global, bekend van de filmstudio en televisiezenders als CBS, MTV en Nickelodeon. Volgens Amerikaanse media heeft Sony Pictures Entertainment samen met investeringsmaatschappij Apollo Global Management een bod van zo’n 26 miljard dollar (24 miljard euro) uitgebracht.

Het gaat volgens persbureau Bloomberg en The New York Times om een voorlopig, niet-bindend bod dat deze week is verstuurd. Het overnamevoorstel komt volgens media vlak voor het aflopen van een ander bod op Paramount. Dat zou gaan om fusiegesprekken met Hollywood-studio Skydance, producent van de actiefilm Top Gun: Maverick. De periode van exclusieve onderhandelingen tussen die twee mediabedrijven zou vrijdag eindigen.

Paramount stond lang bekend als een van de grote Hollywood-studio’s. Net als andere entertainmentconcerns investeert het bedrijf veel geld in een eigen streamingdienst, wat vooralsnog verlieslatend is. In het eerste kwartaal van dit jaar leed het bedrijf een verlies van 554 miljoen dollar, tegenover een verlies van 1,1 miljard dollar een jaar eerder.