Miljardenverlies Moderna door wegvallen vraag naar coronaprikken

Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Moderna heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een miljardenverlies geleden, omdat er nauwelijks nog vraag is naar zijn coronavaccins. Het nettoverlies bedroeg 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro), vergeleken met een winst van 79 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar, werd donderdag bekend.

De omzet kelderde met 91 procent, van 1,9 miljard dollar in het eerste kwartaal van vorig jaar, tot 167 miljoen dollar. “Deze daling was vooral te wijten aan de verminderde verkoop van het covid-19-vaccin”, aldus Moderna.

Bedrijven als Moderna en Pfizer verdienden in de coronajaren tientallen miljarden met de verkoop van hun middelen. Zo leverden de coronaprikken Moderna een omzet op in 2022 van meer dan 19 miljard dollar. De nettowinst bedroeg toen 8,4 miljard dollar.

Vorige maand zette de Amerikaanse farmaceut een streep door zijn plan om een fabriek voor onder meer coronavaccins te bouwen in Kenia, vanwege twijfels over de vraag naar deze vaccins in Afrika.