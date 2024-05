Moederbedrijf van Booking.com blijft groeien en voert winst op

Booking Holdings is in de eerste maanden van het jaar harder gegroeid dan het internetbedrijf voor reizen zelf had verwacht. Het moederbedrijf van het in Amsterdam gevestigde Booking.com profiteerde van een toename van het aantal via het platform geboekte hotelovernachtingen. Daarbij steeg ook de winst hard.

Mensen regelden in het eerste kwartaal boekingen ter waarde van 43,5 miljard dollar via sites van Booking Holdings, waar ook de zoekmachine voor vliegreizen Kayak en restaurantapp OpenTable onder vallen. Dat is 10 procent meer dan een jaar eerder.

Booking haalde daarbij meer commissies en advertentie-inkomsten binnen bij hoteliers en andere ondernemers, want de omzet steeg 17 procent tot 4,4 miljard dollar. De aangepaste winst voor belastingen, rentes en afschrijvingen steeg met ruim de helft tot 898 miljoen dollar.

De afgelopen jaren groeide het toerisme hard, omdat veel mensen na de coronapandemie vakanties wilden inhalen die ze door reisbeperkingen hadden moeten missen. Reisondernemingen als Booking waarschuwden eerder dat die groei de komende jaren lager kan uitvallen.