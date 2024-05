Shell houdt winst hoog ondanks lagere gasprijs

Olie- en gasconcern Shell blijft veel winst maken en gebruikt dit om aandeelhouders te belonen. Voor het eerste kwartaal van dit jaar ging een bedrijfswinst van 7,7 miljard dollar (7,2 miljard euro) de boeken in, 2 miljard dollar minder dan een jaar geleden, maar enkele honderden miljoenen meer dan in het voorgaande kwartaal. Begin vorig jaar waren de gasprijzen nog een stuk hoger.

Shell gaat voor 3,5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Dat zorgt ervoor dat aandeelhouders meer verdienen aan hun belang in het in Londen gevestigde concern. Shell ziet daar ruimte voor nu de winst veel hoger uitvalt dan waar de financiële markten op hadden gerekend.

In totaal kwam er afgelopen kwartaal zo’n 75 miljard dollar binnen bij Shell, een afname van zo’n 16 procent. Het concern verdiende vooral goed aan olie en chemicaliën. Ook de inkomsten uit gas vielen niet tegen, ook al waren die lager dan de “uitzonderlijk” goede verkopen in het laatste kwartaal van vorig jaar. Toen waren de gasprijzen ook al veel lager dan begin 2023, wat nog het gevolg was van de verstoorde markt door de oorlog in Oekraïne.

Het olie- en gasconcern is een nieuwe strategie ingeslagen die aandeelhouders meer moet belonen. Ook wil Shell de waardering van het bedrijf meer in de buurt krijgen van zijn Amerikaanse concurrenten. Om die reden kocht de onderneming de twee voorgaande kwartalen ook al voor 3,5 miljard dollar aan aandelen in. Vorig jaar ging er in totaal 23 miljard dollar naar aandeelhouders, op een winst van ruim 19 miljard.

Ook is Shell onder topman Wael Sawan steeds kritischer op nieuwe investeringen en minder winstgevende takken. Zo werd woensdag al het vertrek van de Chinese energiemarkt aangekondigd. De uitgaven van Shell namen dit eerste kwartaal met 2 miljard dollar af vergeleken met vorig jaar, tot zo’n 4,5 miljard dollar. Eind vorig jaar lagen de uitgaven nog op 7,1 miljard dollar.

“Shell kende opnieuw een kwartaal van sterke operationele en financiële prestaties”, lichtte Sawan kort toe.