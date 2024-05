Apple stijgt op Wall Street na meevallende iPhone-verkopen

Apple behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York, die aanzienlijk hoger openden. Het grote Amerikaanse techconcern zag de verkopen van de iPhone dalen, maar boekte desondanks meer omzet en winst dan verwacht.

Dankzij groei van diensten als Apple Pay en de App Store wist Apple de lagere verkopen van smartphones deels op te vangen. Ook gaat Apple voor 110 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen en meer dividend uitkeren. Het is het grootste aandeleninkoopprogramma in de VS ooit. Het aandeel werd daarop zo’n 8 procent hoger gezet.

Beleggers reageerden ook op nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt, die belangrijk is voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Met 175.000 nieuwe arbeidsplaatsen was sprake van de zwakste aanwas van banen van de afgelopen zes maanden. Ook steeg de werkloosheid licht.

Een afzwakkende arbeidsmarkt vergroot mogelijk de kansen op een renteverlaging, die economische groei kan stimuleren. Eerder deze week was de boodschap van de Fed vooral dat de leenkosten nog lange tijd op hun huidige hoge niveau blijven.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 1,3 procent hoger op 38.724 punten. De brede S&P 500-index steeg 1 procent tot 5118 punten en techbeurs Nasdaq won 1,8 procent tot 16.130 punten.

Booking Holdings steeg ruim 7 procent. Het moederbedrijf van het in Amsterdam gevestigde Booking.com groeide in de eerste maanden van het jaar harder dan het zelf had verwacht.

Branchegenoot Expedia zakte juist 13 procent. Het bedrijf achter reiswebsites als Expedia.com, HomeAway en Trivago boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht, maar werd negatiever over de groeiverwachting dit jaar.

Amgen werd bijna 13 procent meer waard. Het biotechnologiebedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Amgen verklaarde daarnaast dat het onderzoek naar zijn afslankmiddel, dat via een injectie wordt toegediend, de volgende fase is ingegaan. Het bedrijf stopt echter met de ontwikkeling van een afslankpil.

Cloudflare kelderde 15 procent. De aanbieder van clouddiensten gaf een teleurstellende omzetverwachting af voor dit jaar.

De euro was 1,0776 dollar waard, tegen 1,0707 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 78,75 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper, op 83,56 dollar per vat.