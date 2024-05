Inflatie in Turkije stijgt tot bijna 70 procent

De kosten van het levensonderhoud in Turkije zijn in april verder gestegen, ondanks de pogingen van de centrale bank om de inflatie met renteverhogingen te bestrijden. De consumentenprijzen in het land stegen vorige maand met 69,8 procent, meldde het Turkse nationale statistiekbureau. De inflatie in Turkije, die tot de hoogste in de wereld behoort, bedroeg in maart al 68,5 procent.

De Turkse centrale bank begon het rentetarief in juni 2023 te verhogen en bracht deze geleidelijk van 8,5 procent naar 50 procent, nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn bezwaren tegen hogere rentes had laten varen. Erdogan zag namelijk niets in de standaard economische praktijk van het verhogen van de rente om de inflatie terug te dringen en ontsloeg meerdere centralebankpresidenten die daar anders over dachten.

De Turkse prijzen blijven hard stijgen door sterke loonsverhogingen. Zo werd het minimumloon in Turkije dit jaar met nog eens bijna de helft verhoogd. Ook de zwakke lira, die de import van goederen uit het buitenland duurder maakt, stuwt de inflatie. Dit jaar is de munt 9 procent in waarde gezakt ten opzichte van de dollar. Sinds 2021 heeft de lira al bijna 80 procent van zijn waarde verloren.

De nieuwe gouverneur van de centrale bank Fatih Karahan, die in februari werd aangesteld, sprak bij het rentebesluit van vorige week al zijn zorgen uit over de hoge inflatie. Hij hield de rente echter onveranderd. De Turkse centrale bank verwacht dat de inflatie deze maand het hoogtepunt zal bereiken, voordat de prijsstijgingen tegen het einde van het jaar afkoelen tot onder de 40 procent. De Turkse bevolking is zelf veel somberder over de inflatie. Volgens een onderzoek van de Koc Universiteit en opiniepeiler Konda zien de Turken aan het eind van het jaar een inflatie van 96 procent.