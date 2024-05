Microsoft grijpt in om weerbaarheid tegen hackers te vergroten

Microsoft voegt speciale beveiligingsexperts toe aan zijn teams voor producten om de weerbaarheid tegen hackers te vergroten. Recent kreeg het Amerikaanse techconcern nog veel kritiek omdat het verschillende ernstige cyberaanvallen niet had kunnen voorkomen.

De beveiligingsexperts gaan direct rapporteren aan Igor Tsyganskiy, sinds december het wereldwijde hoofd cyberveiligheid bij Microsoft.

Vorige maand publiceerde de Amerikaanse Cyber Safety Review Board een vernietigend rapport. Hierin wees de waakhond op het onvermogen van het bedrijf om een aan China gelinkte hack te stoppen. Microsoft werd ook opgeroepen om zo snel mogelijk hervormingen door te voeren.

Dat rapport ging over een incident vorig jaar. Begin dit jaar had Microsoft veel last van Russische staatshackers die probeerden in te breken in de systemen. In januari lukte dat ook. Cybercriminelen slaagden er toen in om toegang te krijgen tot e-mailaccounts van Microsoft-personeel. Naast enkele leidinggevenden, behoorden verschillende medewerkers die zich bezighouden met cyberveiligheid en juridische zaken tot de slachtoffers.

Als reactie op de incidenten besloot Microsoft onder andere beveiligingsupdates sneller door te voeren. Microsoft-topman Satya Nadella benadrukte vorige week dat zijn bedrijf intensief bezig is met het dossier. In een gesprek met beleggers zei hij dat Microsoft “veiligheid boven alles stelt”.