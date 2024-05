Shell verkoopt grote olieraffinaderij in Singapore

Shell verkoopt zijn grote olieraffinaderij en petrochemisch park in Singapore aan een bedrijvenconsortium. De verkoop moet voor het einde van dit jaar worden afgerond. Financiële details worden niet gemeld. Persbureau Bloomberg heeft gezegd dat de waarde van de bezittingen rond de 1 miljard dollar zou liggen.

Het gaat om het Energy and Chemicals Park op de Singaporese eilanden Pulau Bukom en Jurong Island. Het industriepark wordt overgenomen door het consortium CAPGC dat bestaat uit het Indonesische Chandra Asri Group en grondstoffenhandelaar Glencore.

De olieraffinaderij op Pulau Bukom heeft een productiecapaciteit van 237.000 vaten per dag. Het was in 1961 de eerste raffinaderij van stadstaat Singapore. Shell had vorig jaar al aangekondigd strategisch onderzoek te doen naar de opties voor die activiteiten. Het oliebedrijf is bezig minder winstgevende bezittingen af te stoten.