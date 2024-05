Toyota somberder over winst na schandaal bij Daihatsu

Autofabrikant Toyota is somberder over zijn winst in het lopende boekjaar. Het Japanse concern kampt met de nasleep van een schandaal bij dochterbedrijf Daihatsu, waar veiligheidstesten jarenlang gemanipuleerd werden. Daardoor moest Toyota ook zijn productiedoelen voor de komende tijd verlagen.

Voor het lopende boekjaar, dat in maart 2025 eindigt, rekent Toyota op een operationele winst van 4300 miljard yen (25,8 miljard euro). In het vorige boekjaar wist ’s werelds grootste autofabrikant dit resultaat nog bijna te verdubbelen tot bijna 5353 miljard yen, mede dankzij goede verkopen van hybride auto’s.

Toyota zegt dat de lagere winst ook het gevolg is van investeringen in elektrische voertuigen. Daarnaast gaat meer geld op aan het aantrekken van voldoende personeel.