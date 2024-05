Wijdverbreid seksueel wangedrag bij banktoezichthouder VS

Binnen de Amerikaanse banktoezichthouder FDIC is sprake van wijdverbreid seksueel wangedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek door advocatenkantoor Cleary Gottlieb, dat uitgevoerd werd naar aanleiding van een artikel in The Wall Street Journal over de toezichthouder.

Volgens de onderzoekers moet de FDIC ingrijpende veranderingen doorvoeren om seksuele intimidatie en ander wangedrag aan te pakken.

Het rapport citeert uit getuigenissen van meer dan 500 mensen en schetst een beeld van een organisatie waar seksuele intimidatie, rassendiscriminatie en pesten op elk niveau wijdverbreid waren en jarenlang door leidinggevenden werden getolereerd. Ook FDIC-voorzitter Martin Gruenberg zou zich schuldig hebben gemaakt aan pesten en verbaal geweld.