AEX-index scherpt recordstand verder aan

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag licht omhoog. De hoofdindex scherpte daarmee de recordstand van Hemelvaartsdag verder aan. De stemming op de beursvloeren blijft optimistisch door de hoop dat de centrale banken spoedig zullen beginnen met het verlagen van de rentetarieven, nu de inflatie is afgenomen.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent in de plus op 907,86 punten. Donderdag sloot de index op een nieuw record van 904,21 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 939,97 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,5 procent. Londen steeg 0,3 procent, na een sterker dan verwachte groei van de Britse economie in het eerste kwartaal. Het Verenigd Koninkrijk wist daarmee uit een recessie te komen.