AEX koerst af op licht hoger begin na nieuw slotrecord

De AEX-index op het Damrak koerst vrijdag af op een licht hoger begin. De hoofdindex lijkt daarmee de recordstand op Hemelvaartsdag verder aan te scherpen. De stemming op de beursvloeren wordt gesteund door de hoop dat de centrale banken spoedig zullen beginnen met het verlagen van de rentetarieven, nu de inflatie is afgenomen.

Op Wall Street werd donderdag positief gereageerd op de wekelijkse cijfers over uitkeringsaanvragen in de VS. Meer Amerikanen vroegen een uitkering aan dan een week eerder, wat mogelijk wijst op een afkoelende economie die renteverlagingen door de Federal Reserve dichterbij brengt.

Ook de Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag omhoog. De Nikkei in Tokio klom 0,4 procent. De Hang Seng-index in Hongkong steeg 2,1 procent tot het hoogste niveau in negen maanden. De beurs in Shanghai won 0,1 procent.

Op het Damrak kwam Eurocommercial Properties nog met cijfers. De winkelvastgoedinvesteerder zag de huurinkomsten stijgen in het afgelopen kwartaal. Ook het resultaat nam licht toe. De leegstand bleef daarbij rond een historisch laag niveau en het bedrijf handhaafde de verwachting voor het hele jaar.

Besi blijft eveneens in de belangstelling staan. De chiptoeleverancier was donderdag de grootste stijger in de AEX met een plus van 3,6 procent dankzij een grote order voor het bedrijf.

PostNL zal mogelijk tegenwind ondervinden van een negatief analistenrapport. De kenners van de Amerikaanse investeringsbank Jefferies verlaagden het koersdoel voor de post- en pakketbezorger.

Wolters Kluwer noteert ex dividend. Dat betekent dat de aandelen van de informatieleverancier geen recht meer bieden op het dividend over de afgelopen periode, wat meestal voor koersdruk zorgt.

De Europese beurzen sloten donderdag hoger. De AEX klom 0,5 procent tot een slotrecord van 904,21 punten. Dinsdag brak de index al voor het eerst door de grens van 900 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,9 procent in de plus op 39.387,76 punten. De S&P 500 steeg 0,5 procent en de Nasdaq won 0,3 procent.

De euro was 1,0776 dollar waard, tegen 1,0742 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent tot 79,86 dollar. Een vat Brentolie werd 0,7 procent duurder op 84,44 dollar.