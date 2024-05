Airlines klagen transportministerie VS aan om nieuwe regels

Verschillende Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen en een lobbyclub hebben het ministerie van Transport in de Verenigde Staten aangeklaagd. Zij zijn het niet eens met nieuwe regels, die hen verplichten bepaalde kosten voor reizigers vooraf bekend te maken. Volgens het ministerie kan die regelgeving reizigers jaarlijks juist ruim een half miljard dollar per jaar besparen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om extra kosten voor (hand)bagage of het annuleren of wijzigen van boekingen. De Amerikaanse overheid wil dat de luchtvaartmaatschappijen daar op voorhand duidelijk over communiceren naar hun klanten. Maar de luchtvaartmaatschappijen beweren dat het ministerie van Transport daarmee haar bevoegdheden te buiten gaat. De regelgeving werd vorige maand bekendgemaakt.

De aanklacht werd ingediend door onder meer Delta Airlines, American Airlines en United Airlines. Ook brancheorganisatie Airlines for America doet mee. Zij noemen de nieuwe regels “willekeurig”, “grillig” en “in strijd met de wet”.