Hotels Parijs weer goedkoper in aanloop naar Olympische Spelen

Hotels en woningverhuurders in Parijs verlagen hun prijzen weer na eerdere flinke verhogingen. Met de prijsstijgingen hoopten zij te profiteren van de Olympische Spelen, die in juli en augustus in de Franse hoofdstad worden gehouden. Maar de hoge bedragen leken toeristen af te schrikken, veel hotelkamers en woningen staan tijdens het evenement nog leeg.

De gemiddelde prijs voor een overnachting in een hotel lag een paar maanden geleden nog op net geen 700 euro. Het Parijse Toeristenbureau meldt nu dat die is gezakt naar 411 euro. Dat is nog steeds meer dan vorig jaar: toen moesten mensen gemiddeld 202 euro neerleggen in juli en 161 euro in augustus.

Volgens het toeristenbureau zijn nu zo’n 56 tot 76 procent van de hotelkamers en woningen gevuld tijdens de Olympische Spelen, die van 26 juli tot en met 11 augustus duren. Dat is ongeveer gelijk aan de 58 procent in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. De prijzen gaan verder omlaag en de bezetting blijft op het normale niveau, verwacht de voorzitter van horecavereniging UMIH in de regio van Parijs, Franck Delvaux, tegenover omroep France 3.