Oprichter beleggingsfonds Archegos mogelijk jarenlang cel in

De oprichter van het Amerikaanse investeringsfonds Archegos dat miljardenverliezen in de financiële sector veroorzaakte, moet mogelijk jarenlang de cel in. Het fonds van de omstreden zakenman deed risicovolle beleggingen en viel uiteindelijk om. Volgens openbaar aanklagers heeft Hwang zich schuldig gemaakt aan fraude en marktmanipulatie. Het proces tegen Hwang, die vorig jaar april werd gearresteerd, begint maandag bij een federale rechtbank in Manhattan en kan mogelijk weken duren.

Naast Hwang staat ook voormalig financieel topman Patrick Halligan van Archegos terecht. De Amerikaanse justitie beticht de twee ervan de waarde van de beleggingsportefeuille van Archegos via trucjes kunstmatig hoog te hebben gehouden. Hwang wordt geconfronteerd met nog eens tien aanklachten om fraude en marktmanipulatie, en Halligan met nog eens twee aanklachten om fraude. Voor elke aanklacht geldt een maximale celstraf van twintig jaar.