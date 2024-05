Lichte groei economie verwacht, nog geen ‘uitbundig’ 2024

De Nederlandse economie is naar verwachting in het eerste kwartaal licht gegroeid ten opzichte van de laatste drie maanden van vorig jaar, gedragen door de bestedingen van met name de overheid en ook huishoudens. Dat denken economen. Ook voor heel 2024 wordt op groei gerekend, maar “uitbundig” zal die nog niet zijn door de zwakte bij onder meer investeringen en woningbouw.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert woensdagochtend een voorlopige raming over de groei in de eerste drie maanden. In het vierde kwartaal van vorig jaar was dat nog een plus van 0,4 procent op kwartaalbasis. Daarmee kwam Nederland uit een recessie, want in de drie voorgaande kwartalen was er nog sprake van economische krimp.

Econoom Hugo Erken van Rabobank denkt dat de economie in de afgelopen periode met 0,2 procent is gegroeid. “Dat is vooral te danken aan de overheid, die de economie stimuleert door investeringen in onder meer de energietransitie en defensie. Tevens doet de handel met het buitenland een duit in het zakje.”

Ook kan de economie wat steun hebben gekregen doordat Pasen dit jaar vroeg viel, wat hielp bij particuliere bestedingen, aldus Erken. “De recessie ligt duidelijk achter ons, maar het is nog te vroeg om de vlag uit te hangen. Voor dit jaar zijn we gematigd positief met een groeiprognose van 0,7 procent.”

Jan-Paul van de Kerke van ABN AMRO zegt dat huishoudens meer koopkracht hebben door de gestegen lonen en afkoelende inflatie. De investeringen van bedrijven staan daarentegen onder druk door de hoge rente en onzekere economie.

Marcel Klok van ING zegt dat in heel 2024 vooral de consument de kar zal trekken door de koopkrachtverbetering. Hij voorspelt eveneens 0,7 procent groei. “Dus nog niet uitbundig.” In 2023 groeide de economie van Nederland met slechts 0,1 procent. Daarmee was sprake van een forse afzwakking in vergelijking met voorgaande jaren toen de economie een sterk herstel van de coronacrisis liet zien.

De economen kijken verder met spanning naar de formatiegesprekken in Den Haag. Woensdag loopt de deadline voor een akkoord af. Volgens hen is politieke zekerheid belangrijk voor het investerings- en vestigingsklimaat, bijvoorbeeld rond de energietransitie, subsidies en belastingwetgeving. Als de formatie zou mislukken duurt die onzekerheid langer. “Nederland is gebaat bij een kabinet met een mandaat om met deze onderwerpen aan de slag te gaan”, stelt Erken dan ook.