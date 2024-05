Ontwikkelaar Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen

Een 31-jarige Rus uit Amstelveen is door de rechter in Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden voor het witwassen van miljarden dollars aan cryptovaluta. Hij ontwikkelde Tornado Cash, een softwaretool waarmee in totaal meer dan 2 miljard dollar is witgewassen.

Tornado Cash was een zogeheten mixingservice. Zo’n onlinedienst mixt bijvoorbeeld bitcoin van meerdere cryptofondsen om zo de herkomst te verhullen. Ook maakte Tornado Cash het mogelijk volledig anoniem stortingen en opnames te doen, waardoor werd verhuld wie de crypto’s voorhanden had. Volgens de rechter creëerde de man zo een sluiproute voor het financieren van misdrijven en terrorisme.

Zelf betoogde de Rus dat hij met Tornado Cash een legitieme oplossing wilde bieden voor een groeiende privacybehoefte in de cryptogemeenschap. Maar de rechter zag dit anders. Volgens de rechter was de man zich ervan bewust waarvoor zijn tool werd gebruikt. Ook verwijt de rechter hem gemakzuchtig handelen. Toen mensen zich bij hem meldden dat ze slachtoffer waren geworden van hacks, stelde hij eenvoudigweg dat hij niets voor hen kon doen.

De man was zelfs actief in verschillende chatgroepen waarin werd gesproken over hacks waarbij Ether was gestolen. Ook werd gepraat over stortingen door criminelen van cryptogeld bij Tornado Cash. Desondanks ging hij tot zijn aanhouding in 2022 door met zijn tool.

De opgelegde celstraf komt overeen met de eis van de officier van justitie. Verder krijgt de man zijn in beslag genomen Porsche niet terug, evenals circa 1,9 miljoen euro aan onder meer cryptovaluta.