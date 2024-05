Rabobank breidt duurzaam leningaanbod voor boeren uit

Tuinbouwers kunnen vanaf nu ook een duurzame lening krijgen bij Rabobank. Afgelopen jaar begon de bank met het aanbieden van gunstige financiering voor veehouders om te verduurzamen, maar nu kunnen andere agrariërs zoals akker- en glastuinbouwers ook aanspraak maken op het geld.

De voormalige boerenleenbank heeft tot 2030 minstens 3 miljard euro beschikbaar. Aan de duurzame leningen zijn gunstigere voorwaarden verbonden dan aan normale leningen. Zo kan de bank minder rente in rekening brengen of hoeven klanten tijdelijk niets af te lossen. Volgens Rabobank is dat hard nodig, want “een gezonde bodem, weerbare teelten, schoon water en efficiënt gebruik daarvan, zijn namelijk essentieel voor de voedselvoorziening én nodig om klimaatverandering tegen te gaan”.

Eerder erkende Rabobank dat ze medeverantwoordelijk is voor de problemen in de landbouw doordat de bank jarenlang boeren aanspoorde om intensief uit te breiden.

Afgelopen jaar had Rabobank ruim 114 miljard euro aan leningen aan de voedsel- en agrarische industrie uitstaan, waarvan ruim 42 miljard aan Nederlandse bedrijven. Een steeds groter aandeel daarvan moet uit duurzame leningen gaan bestaan.

Ruim 400 veehouderijen maken tegenwoordig gebruik van de duurzame leningen die Rabobank vorig jaar al voor hen introduceerde, in de meeste gevallen om uit te breiden.