ABN AMRO voert winst flink op, ondanks lagere rente-inkomsten

ABN AMRO heeft in de eerste maanden van dit jaar zijn winst flink opgevoerd. De rente-inkomsten van de bank vielen weliswaar iets lager uit dan een jaar eerder, maar waren wel hoger dan kenners gemiddeld hadden verwacht.

Onder de streep bleef 674 miljoen euro over, terwijl in het eerste kwartaal van 2023 nog 523 miljoen euro winst in de boeken ging. Topman Robert Swaak zegt dat de Nederlandse economie, waar ABN AMRO sterk op leunt, nog altijd veerkracht laat zien. “De vraag naar kredieten blijft goed en zowel onze hypotheek- als de zakelijke kredietportefeuille groeiden.”

De rente-inkomsten gingen daarbij 2 procent omlaag. Maar uiteindelijk slaagde ABN AMRO erin nog altijd te profiteren van de huidige rente-omgeving. Later dit jaar gaat de Europese Centrale Bank (ECB) waarschijnlijk de rentes verlagen, wat de situatie voor banken zou kunnen veranderen.