ABN AMRO zakt in licht hogere AEX na resultaten

ABN AMRO behoorde woensdag tot de dalers in de AEX-index op het Damrak. De bank wist de nettowinst in het afgelopen kwartaal flink op te voeren. De rente-inkomsten daalden daarbij minder hard dan gevreesd. Later dit jaar gaat de Europese Centrale Bank (ECB) waarschijnlijk de rentes verlagen, wat de situatie voor banken zou kunnen veranderen. Het aandeel werd 6 procent lager gezet.

Volgens topman Robert Swaak van ABN AMRO laat de Nederlandse economie, waar de bank sterk op leunt, daarentegen nog altijd veerkracht zien. De bank hoefde mede daardoor afgelopen kwartaal relatief weinig geld apart te zetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 912,57 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 953,20 punten onder aanvoering van InPost (plus 4,5 procent). De Poolse aanbieder van pakketkluisjes zag de omzet en het resultaat afgelopen kwartaal stijgen. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,5 procent.

Beleggers wachten verder vooral op het Amerikaanse inflatiecijfer over april, dat later op de dag naar buiten komt. Bij een meevallende inflatie zou de Federal Reserve eerder kunnen besluiten de rente te verlagen. Dinsdag zei Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens een bijeenkomst van de Foreign Bankers’ Association in Amsterdam echter dat de inflatie in de grootste economie ter wereld tot nu toe minder sterk is afgenomen dan gehoopt. Wel herhaalde hij geen renteverhoging te verwachten om de inflatie verder te bestrijden.

Voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich was de sterkste stijger in de AEX, met een winst van ruim 1 procent. Naast ABN AMRO stond supermarktconcern Ahold Delhaize in de staartgroep, met een min van 1,1 procent.

B&S steeg 4 procent. De bevoorrader van cruiseschepen en luchthavens koopt het Nederlandse bedrijf Tastemakers voor 7 miljoen euro.

In Frankfurt zakte ThyssenKrupp bijna 7 procent. Het Duitse industrieconcern verlaagde voor de tweede keer zijn jaarverwachting na tegenvallende resultaten. Commerzbank klom 2,7 procent. De Duitse bank boekte de hoogste kwartaalwinst in ruim tien jaar. In Londen daalde Burberry 3 procent. Het Britse modemerk zag de verkopen afgelopen kwartaal dalen door een zwakke vraag in China en de VS.

De euro was 1,0828 dollar waard, tegen 1,0817 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent in prijs tot 78,62 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 82,97 dollar per vat.