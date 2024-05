Moederbedrijf MediaMarkt wint marktaandeel en boekt weer winst

Het Duitse Ceconomy, moederbedrijf van onder andere winkelketen MediaMarkt, boekte in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar weer winst, na een verlies in dezelfde periode een jaar geleden. De verkoper van consumentenelektronica zag de verkopen toenemen en won marktaandeel in bijna alle landen waar het actief is.

De verkopen op basis van hetzelfde aantal winkels groeiden afgelopen kwartaal met 5,1 procent. De totale omzet kwam daarmee uit op iets meer dan 5,3 miljard euro. De nettowinst bedroeg 85 miljoen euro, tegen een nettoverlies van 47 miljoen euro een jaar eerder. In acht van de elf landen wist het bedrijf zijn marktaandeel te vergroten.

Volgens topman Karsten Wildberger wist het bedrijf na de sterke kerstverkopen in het vorige kwartaal de omzet en winstgevendheid verder te verhogen, ondanks de lastige economische omstandigheden. Vooral in Turkije, Spanje, de Benelux en Oostenrijk werd een goede omzetgroei gerealiseerd. Ook nam de winstgevendheid in Spanje en de Benelux-landen toe. In Duitsland, de grootste markt van het bedrijf, werd een lichte omzetdaling gecompenseerd door een hogere winstmarge op producten en lagere kosten.

Ook het aanbod van Marketplace, waarop derde partijen hun producten kunnen verkopen, neemt steeds verder toe. Eind maart waren al ongeveer 1300 verkopers met in totaal ruim 1,7 miljoen producten op het platform vertegenwoordigd. Begin maart lanceerde MediaMarkt zijn Nederlandse onlinemarktplaats. Later dit jaar wordt Marketplace in Italië gelanceerd.

Ceconomy rekent voor het hele boekjaar op een aangepaste winst voor aftrek van rente en belastingen van 290 tot 310 miljoen euro. In de eerste jaarhelft kwam dit winstcijfer uit op 253 miljoen euro.