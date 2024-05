Akkoord geeft boeren en tuinders weer perspectief, volgens LTO

Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) is tevreden over het nieuwe coalitieakkoord. “Dit geeft boeren en tuinders perspectief”, heeft LTO-voorzitter Ger Koopmans gezegd in het WNL-programma Goedemorgen Nederland.

Als belangrijkste onderdeel van het akkoord noemt Koopmans dat “boeren voortaan zelf verantwoordelijk worden voor het halen van de milieudoelstellingen”. In het akkoord staat onder meer dat Nederland niet langer een ambitieuzer natuurbeleid moet voeren dan de rest van Europa. De coalitie wil ook geen gedwongen krimp van de veestapel en er mogen geen gedwongen onteigeningen meer plaatsvinden.

Wat Koopmans betreft was dit akkoord “het wachten waard”, stelt hij in een aanvullende schriftelijke verklaring. Duidelijk is volgens hem “dat er nog veel wetgevingswerk te verzetten is en dat er stevige onderhandelingen met Brussel voor de deur staan”.

In het hoofdlijnenakkoord staan tal van zaken waar LTO zich jarenlang hard voor heeft gemaakt, stelt Koopmans. “We zijn verheugd om te zien dat de formerende partijen zo goed hebben geluisterd naar de knelpunten waar boeren en tuinders mee te maken hebben, en naar onze voorstellen en wensen om het landbouwbeleid weer haalbaar en realistisch te maken.”

Positief is volgens Koopmans ook dat het nieuwe kabinet wil gaan meten “hoe zaken in de praktijk gaan, op bedrijfsniveau √©n in de natuur. Daarmee breekt dit kabinet met beleid uit het verleden waarbij het boerenerf met modellen en berekeningen benaderd werd”.

LTO is ook tevreden dat het nieuwe kabinet erkent dat arbeidsmigratie nodig is en blijft. “Werkgevers krijgen, nog meer dan nu, de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor huisvesting van hun arbeidsmigranten.”