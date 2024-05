Albert Heijn gaat varkenshouders betalen om stallen te verbeteren

Albert Heijn gaat varkenshouders betalen om hun stallen te verbeteren. De Dierenbescherming is enthousiast.

Albert Heijn werkt met bijna 1200 boeren en telers in Nederland samen. Met hen maakt de supermarkt onder meer afspraken over het dierenwelzijn. Onlangs werden de eisen op dat gebied aangescherpt door het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Zo wordt een verdere toename van daglicht in de stallen verplicht. Daarnaast krijgen de varkens meer bewegingsvrijheid. Voor de nieuw- of verbouw van de stal betaalt Albert Heijn een vergoeding aan de varkenshouders.

Bestuurder Ellen Bien van de Dierenbescherming noemt de stap van Albert Heijn “goed nieuws”. De supermarktketen geeft hiermee volgens haar aan bereid te zijn te willen betalen voor dierenwelzijn. “Dat is van groot belang voor de boeren, zodat zij de benodigde investeringen ook kunnen terugverdienen.”