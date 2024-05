Bijna 5,5 miljoen passagiers op Schiphol in april

Schiphol heeft in april meer passagiers verwelkomd dan in dezelfde maand een jaar eerder. In totaal reisden vorige maand bijna 5,5 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol, een toename van bijna 7 procent vergeleken met april vorig jaar.

Daarvan reisden 3,6 miljoen passagiers direct van of naar de luchthaven voor vertrek of aankomst. De andere 1,8 miljoen passagiers hadden een overstap op Schiphol. Dit zijn circa 900.000 unieke passagiers, die in de internationale telwijze tweemaal worden geteld: als passagier bij aankomst en als passagier bij vertrek.

Volgens Schiphol gingen de meeste passagiers op reis naar het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië en de Verenigde Staten. Het aantal vluchten van en naar Schiphol was 39.142. Dat is een stijging van 8 procent op jaarbasis.