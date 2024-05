Eurostar gaat investeren in vijftig nieuwe treinen

Eurostar gaat investeren in tot vijftig nieuwe treinen. In de toekomst wil Eurostar uiteindelijk 67 treinen laten rijden, dat zijn er zestien meer dan nu. Het is de bedoeling dat de eerste nieuwe treinen vanaf begin 2030 gaan rijden.

Zowel klanten als personeel van Eurostar zullen betrokken worden bij het ontwerpproces. Alle nieuwe treinen zullen volgens het bedrijf nog milieuvriendelijker rijden dan de huidige.

Eurostar boekte vorig jaar voor het eerst een omzet van meer dan 2 miljard euro, een stijging van 26 procent ten opzichte van vorig jaar, vooral omdat steeds meer mensen na corona weer de trein namen. Het aantal reizigers steeg met 22 procent tot bijna 19 miljoen. De operationele winst steeg met 8 procent tot 423 miljoen euro.