Honda gaat miljarden investeren in productie elektrische auto’s

Honda gaat de komende jaren miljarden investeren in de productie van elektrische auto’s. De Japanse autofabrikant rekent daarmee op een sterk herstel van de vraag naar volledig elektrische voertuigen. De verkopen van elektrische auto’s kampen nu juist met tegenwind door een afnemende vraag, sterke concurrentie van goedkope modellen uit China en het afbouwen van subsidies voor de aanschaf van een elektrische auto.

Honda investeert tot het boekjaar 2031 10 biljoen yen (zo’n 60 miljard euro) in zijn elektrificatiestrategie. Het gaat om investeringen in software, onderzoek en ontwikkeling, en het opzetten van toeleveringsketens in belangrijke markten zoals de Verenigde Staten, Canada en Japan. De autofabrikant handhaafde daarbij zijn doelstelling om tegen 2040 alleen nog elektrische auto’s te verkopen.

Als onderdeel van dat doel zal Honda tegen 2030 wereldwijd zeven nieuwe elektrische modellen op de markt brengen, zei topman Toshihiro Mibe tijdens een update van het bedrijfsplan in Tokio. “De wereld is op weg naar een koolstofvrije economie en elektrische voertuigen zijn de beste keuze voor de sector”, aldus Mibe.

Honda liet eerder deze week nog weten dat het zijn personeelsbestand in China gaat inkrimpen, door de dalende verkopen in het land. Volgens Mibe is het bedrijf echter niet van plan de Chinese markt op te geven. Later dit jaar zal Honda twee nieuwe elektrische modellen in China gaan verkopen. Tegen het einde van het boekjaar 2026 zal Honda in Japan een elektrische auto met een verwisselbare accu introduceren.