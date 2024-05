MKB-Nederland vooral blij met ‘wat niet in coalitieakkoord staat’

MKB-Nederland is vooral tevreden over wat er niet in het coalitieakkoord staat. Dat heeft voorzitter Jacco Vonhof gezegd in het WNL-programma Goedemorgen Nederland.

“Ik ben vooral blij dat we niet op elk terrein nieuw beleid gaan maken, maar overgaan tot de uitvoering”, aldus Vonhof. “Ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn.” Vonhof zegt diverse onderwerpen waar MKB-Nederland al langer voor pleit in het akkoord terug te herkennen, zoals dat werken meer moet lonen en dat de lasten niet verder omhoog gaan.