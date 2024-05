Ondernemersvereniging evofenedex blij met regeerakkoord

Het regeerakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB biedt “genoeg aanknopingspunten om de positie van handels- en productiebedrijven te versterken”, reageert de ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex.

“We zien in het akkoord dat er extra aandacht is voor handelsbevordering, verbeteren van de staat van onze infrastructuur en de inzet op werkbare stappen op het gebied van duurzaamheid. Dit zijn positieve ontwikkelingen voor de in Nederland gevestigde handels en productiebedrijven”, zegt algemeen directeur Bart Jan Koopman.

Daarnaast zegt de ondernemersvereniging verheugd te zijn over “de specifieke aandacht voor het verbeteren van het ondernemingsklimaat waarbij wordt gekeken naar fiscale maatregelen, mkb en de ambitie om de digitalisering te bevorderen.”

Evofenedex kijkt er naar uit om samen met het nog te vormen kabinet verder invulling te geven aan belangrijke thema’s op het gebied van internationale handel, duurzaamheid en digitalisering. “We zijn graag bereid om samen met onze ruim 10.000 leden op deze cruciale thema’s een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven die er liggen. Met dit akkoord zijn de eerste lijnen uitgezet, en wij staan klaar om met het kabinet in gesprek te gaan over verdere uitwerking”, besluit Koopman.