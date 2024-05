Post sturen duurder, kwaliteit bezorging gaat achteruit, ziet ACM

Nederlanders zijn de afgelopen jaren meer gaan betalen voor het sturen van post, maar de kwaliteit van de bezorging is achteruitgegaan. Dit meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar jaarlijkse Post- en pakketmonitor. De toezichthouder zegt veel klachten te krijgen over post en pakketten die te laat of onzorgvuldig worden bezorgd.

Volgens de wet moet 95 procent van de brievenbuspost binnen 24 uur worden bezorgd. Bezorgbedrijven haalden vorig jaar slechts 89 procent, aldus de ACM. “Dat staat op gespannen voet met de prijsverhogingen”, zegt bestuurslid Manon Leijten. In 2019 werd nog 94 procent van de post op tijd bezorgd.

De postzegelprijs steeg bijvoorbeeld in 2023 naar 1,01 euro, in 2019 was dit nog 87 eurocent. De stijging is volgens de toezichthouder groter dan de inflatie. PostNL heeft de prijs begin dit jaar verder verhoogd naar 1,09 euro en naar 1,14 euro vanaf 1 juli.