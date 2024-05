Werkloosheid loopt licht op tot 3,7 procent in april

De werkloosheid in Nederland is in april licht toegenomen ten opzichte van een maand eerder. In april zat 3,7 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In maart was dat nog 3,6 procent. De toename van de werkloosheid sluit volgens het CBS aan bij het verslechterde economische beeld van Nederland in april. Het aantal WW-uitkeringen nam wel licht af.

In april hadden 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat vooral om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid.