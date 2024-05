AEX koerst af op lager begin na recente recordstanden

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag lager te beginnen aan de laatste handelsdag van de week. Eerder deze week tikte de hoofdindex nog nieuwe recordstanden aan door de toenemende hoop op renteverlagingen door de centrale banken. Vooral op Wall Street nam die hoop toe door een meevallend Amerikaans inflatiecijfer. Verschillende bestuurders van de Federal Reserve hebben echter de hoop op een spoedige renteverlaging getemperd.

Ook waarschuwde Isabel Schnabel, bestuurslid van de Europese Centrale Bank (ECB), dat beleggers niet moeten rekenen op twee opeenvolgende renteverlagingen in de eurozone. Volgens haar is een renteverlaging bij de beleidsvergadering in juni wel “gepast”, maar lijkt een verdere verlaging “niet gerechtvaardigd”.

De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,3 procent lager. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,7 procent, mede dankzij een sterke koerswinst van webwinkelconcern Alibaba (plus 7 procent).

De beurs in Shanghai won 0,2 procent, na een reeks van gemengde economische gegevens. Zo stegen de Chinese winkelverkopen in april veel minder sterk dan verwacht en daalden de huizenprijzen en woningverkopen vorige maand opnieuw. De industriële productie steeg daarentegen wel sterker dan voorzien.

Prosus kondigde aan een nieuwe topman te hebben gevonden. Fabricio Bloisi wordt per 1 juli de hoogste baas bij de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder. Hij vervangt interim-topman Erwin Tu, die tijdelijk de taken overnam van Bob van Dijk na zijn vertrek in september vorig jaar. Bloisi was topman bij maaltijdbezorger iFood.

ABN AMRO maakte bekend zijn belang in levensverzekeraar Neuflize Vie te verkopen aan BNP Paribas Cardif. Neuflize Vie is een Franse joint venture die voor 60 procent in handen is van ABN AMRO en voor 40 procent van AXA. BNP Paribas Cardif is van plan alle aandelen in Neuflize Vie te kopen. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt.

Sif kwam nog met cijfers. De producent van funderingen voor offshore windmolens zag de aangepaste winst voor aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen dalen in het eerste kwartaal. Het bedrijf kampte met minder orders en een hoog ziekteverzuim. Sif stelt wel op koers te liggen om de winstdoelstelling voor dit jaar te halen.

De euro was 1,0864 dollar waard tegen 1,0873 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent in prijs tot 79,43 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 83,64 dollar per vat.