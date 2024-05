KLM stopt in juli weer met vliegen naar Tel Aviv. In ieder geval tot en met eind augustus wil de luchtvaartmaatschappij dan niet meer naar de Israëlische stad “in verband met de aanhoudende onrust”.

KLM had zijn vluchten naar Tel Aviv vorige maand juist hervat. De luchtvaartmaatschappij staakte die vluchten eerder na de aanslagen van Hamas in Israël op 7 oktober en het uitbreken van de oorlog in de Gazastrook.

In de loop van april werden de vluchten vervolgens opnieuw enige tijd gestaakt. Dat kwam omdat Iran tientallen drones afvuurde op Israël. Later achtte KLM de situatie wel weer veilig genoeg om naar Tel Aviv te vliegen.

Toch was de situatie nooit helemaal terug bij het oude. Momenteel, dus tot eind juni, worden de vluchten uitgevoerd met een speciale tussenstop op de luchthaven van Larnaca op Cyprus. Daardoor hoeft er geen bemanning in Israël te overnachten.

Waarom KLM de vluchten precies opnieuw wil schrappen, wordt uit de woorden van een woordvoerster niet helemaal duidelijk. In de veiligheidssituatie lijkt weinig veranderd. Bovendien gaat het besluit om Tel Aviv opnieuw te mijden pas in juli in. Maar door de oorlog is de vraag naar vluchten naar Israël mogelijk wel teruggelopen.

“Klanten met een vliegticket van/naar Tel Aviv en een reisdatum tussen 1 juli en 31 augustus worden omgeboekt of krijgen hun geld terug”, laat de woordvoerster weten. Uit de reisplanner op de website van KLM valt op te maken dat reizigers in juli bijvoorbeeld met een overstap in Parijs nog wel in Tel Aviv kunnen komen.