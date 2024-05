Meldingen van nieuwe pinstoring in winkels

Er zijn meldingen van een nieuwe pinstoring in winkels, na de landelijke storing bij pinbetalingen op donderdagavond. Bij de website allestoringen.nl zijn er honderden meldingen gekomen. De storing zou met name winkels in Amsterdam en Rotterdam treffen, aldus de website.

Ook op sociale media wordt melding gemaakt van problemen. donderdagavond kon kort na 18.00 uur in veel winkels zoals supermarkten niet meer met de pinpas worden betaald. Het duurde enkele uren voordat alles weer werkte. Volgens een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland zorgde de storing voor problemen met 30 tot 40 procent van de pintransacties in winkels.

Geldmaat, het bedrijf dat het beheer en onderhoud van de automaten regelt voor de grote banken in Nederland, zei donderdag dat er geen storingen zijn geweest met het pinnen bij de geldautomaten. Veel mensen gingen contant geld uit de automaat halen om zo alsnog te kunnen betalen in winkels.

Bij allestoringen.nl zijn er meldingen van klanten van ABN AMRO en Rabobank over problemen met pinnen. Ook bij Albert Heijn zijn problemen gemeld, aldus de website.