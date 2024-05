Cybersecuritybedrijf Palo Alto zakt op Wall Street na cijfers

Palo Alto Networks behoorde dinsdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het cybersecuritybedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, maar gaf een teleurstellende omzetverwachting af voor het huidige kwartaal. Dat wakkerde de zorgen aan dat klanten van het bedrijf voorzichtig blijven met hun uitgaven. Het aandeel werd daarop bijna 6 procent lager gezet. Concurrenten Fortinet, Zscaler en CrowdStrike zakten tot 2,5 procent.

De algehele stemming op Wall Street was afwachtend. Beleggers kijken uit naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank, die woensdag worden vrijgegeven. Die aantekeningen bevatten mogelijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve. Bij het vorige besluit verklaarde de Fed dat er meer bewijs nodig is dat de inflatie richting het doel van 2 procent beweegt voordat de rente omlaag kan.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel iets lager op 39.793 punten en de brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 5304 punten. De Nasdaq verloor 0,2 procent tot 16.756 punten. De techgraadmeter sloot maandag nog op een nieuw recordniveau.

Ook wordt met spanning uitgekeken naar de resultaten van Nvidia, die woensdag naar buiten komen. Nvidia (min 1 procent) is momenteel de belangrijkste speler op het gebied van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI). Maandag won Nvidia al 2,5 procent doordat verschillende analisten hun koersdoelen verhoogden in aanloop naar de resultaten.

Zoom Video Communications won 0,6 procent. De videochatdienst boekte afgelopen kwartaal een omzet die in lijn lag met de verwachtingen. De winst viel wel hoger uit dan voorzien. De winstvoorspelling voor het huidige kwartaal was echter wat lager dan gehoopt.

Lowe’s daalde 1,7 procent na bekendmaking van cijfers van de grote keten van bouwmarkten. Ook warenhuisbedrijf Macy’s opende de boeken. Dat aandeel won 2,3 procent.