Maatschappelijke coalitie: pak door met uitbreiding Noord-Zuidlijn

Een coalitie van onder meer het bedrijfsleven, onderwijs, zorg en cultuur in de regio Amsterdam roept het nieuwe kabinet op “door te pakken” met uitbreiding van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en andere investeringsprojecten in de Metropoolregio Amsterdam. Die plannen zijn namelijk onzeker geworden na een miljardenbezuiniging van het huidige demissionaire kabinet.

Volgens die maatschappelijke coalitie van onder meer VNO-NCW, MKB-Nederland, het Rijksmuseum, de Beurs van Berlage, het World Trade Center, Amsterdam UMC, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam is de verlenging van de Noord-Zuidlijn namelijk een topprioriteit in het hoofdlijnenakkoord.

“Nu is het zaak om door te pakken. De coalitie vindt het belangrijk dat een volgend kabinet afspraken nakomt en een stabiel en voorspelbaar overheidsbeleid toont. Cruciaal voor het vestigingsklimaat”, aldus een verklaring. Ook de Amsterdamse hotelsector sluit zich daarbij aan.

De partijen zeggen ook dat het doortrekken van de Noord-Zuidlijn de bereikbaarheid van Amsterdam zowel nationaal en internationaal verbetert en helpt bij de economische groei en leefbaarheid. “Deze projecten zijn niet alleen van regionaal, maar ook van nationaal belang. Ze vormen de ruggengraat van onze economie en zijn essentieel voor het behoud en de versterking van de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van Nederland in een competitieve wereld.”

De Noord-Zuidlijn is een metrolijn die van Amsterdam-Noord via het centrum naar station Zuid loopt. In 2018 werd de lijn geopend.