Mediabedrijf Trump lijdt meer dan 300 miljoen dollar verlies

Het mediabedrijf van Donald Trump, de Trump Media and Technology Group (TMTG), heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies van meer dan 300 miljoen dollar geleden. De onderneming, die recent naar de beurs in New York ging, genereerde daarbij nauwelijks omzet.

TMTG is eigenaar van het socialemediaplatform Truth Social dat door Trump is opgericht nadat hij in 2021 van Twitter en Facebook werd afgetrapt. De verliezen liepen de voorbije periode op tot 327,6 miljoen dollar, vergeleken met een tekort van 210.300 dollar een jaar eerder. Uit naar buiten gekomen cijfers komt ook naar voren dat het bedrijf slechts 770.500 dollar aan omzet had.

Het verlies was dus vele malen groter dan wat er überhaupt aan opbrengsten binnenkwam. TMTG maakte in maart zijn debuut op de beurs. Daardoor is de mediagroep van de Republikeinse kandidaat voor het Witte Huis voortaan verplicht financiële resultaten te publiceren.

Door de beursgang kan Trump miljarden ophalen om zijn hoge juridische kosten te betalen voor verschillende rechtszaken, want hij bezit 57 procent van de aandelen. Maar door eerdere afspraken kan de presidentskandidaat die aandelen pas over zes maanden omzetten in geld.

Sommige deskundigen hebben TMTG al vergeleken met ‘meme-aandelen” waarvan de waarde vaak wordt bepaald door populariteit bij een bepaalde achterban in plaats van door de financiële positie of visie van een bedrijf. Kort na de beursgang zakte de koers van TMTG met meer dan 70 procent. Na half april herstelde de koers wel enigszins.

Volgens TMTG-topman Devin Nunes, een voormalig Republikeins congreslid, had de koersval een heel andere reden. Hij heeft zogeheten hedgefondsen beschuldigd van het illegaal manipuleren van de markt om de aandelenkoers van TMTG omlaag te brengen.

Nunes betoogt nu dat het bedrijf nog altijd “goed gekapitaliseerd” is. Hij ziet dan ook voldoende mogelijkheden om “een breed scala aan initiatieven en innovaties te verkennen en na te streven om het Truth Social-platform uit te bouwen”. Daarbij kijkt het bedrijf ook naar “potentiële fusies en overnames”, evenals opties als live tv-streaming.