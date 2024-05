Nederlandse beleggers maakten dit jaar al 11,3 miljard euro winst

Nederlandse huishoudens hebben in de eerste drie maanden van 2024 met hun gezamenlijke beleggingen 11,3 miljard euro winst gemaakt. De totale waarde steeg daardoor tot ruim 180 miljard, een stijging van 7,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het is de grootste stijging sinds eind 2020, toen de beurzen zich herstelden tijdens de coronapandemie.

Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Het grootste deel van de beleggingen van Nederlandse huishoudens zit in beleggingsfondsen. Zij behaalden hierop het afgelopen kwartaal een rendement van 6,3 miljard euro.

Op hun directe posities in beursgenoteerde aandelen behaalden de Nederlandse huishoudens een rendement van 4,7 miljard euro. De waarde van het aandelenbezit bedroeg 61,7 miljard euro aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar. Dat is bijna evenveel als het recordniveau van eind 2021 toen Nederlandse huishoudens gezamenlijk voor ruim 62,2 miljard euro aan beursgenoteerde aandelen bezaten.

Van het aandelenvermogen van Nederlandse huishoudens is ongeveer 40 procent belegd in Nederlandse bedrijven. Een kwart zit in Amerikaanse ondernemingen.

Ook de waarde van het obligatiebezit bleef stijgen en liep in het eerste kwartaal van dit jaar op tot 6,6 miljard euro, het hoogste bedrag sinds oktober 2016.

Het totale effectenbezit van Nederlandse huishoudens bedroeg in het eerste kwartaal ruim 180 miljard euro. Dat is nog steeds maar een klein deel van de bijna 468 miljard euro aan spaargeld op Nederlandse bankrekeningen. Huishoudens hebben daarnaast nog omvangrijke vermogens bij pensioenfondsen en verzekeraars, in eigen ondernemingen en in de huizenmarkt, die buiten het directe effectenbezit vallen.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek telt Nederland 8,3 miljoen particuliere huishoudens. Van hen belegt ongeveer een kwart.