EU-enquête: weinig aandacht voor cyberveiligheid bij bedrijven

Meer dan 70 procent van de Europese bedrijven geeft geen trainingen aan personeel om cyberaanvallen of lekken van informatie te herkennen. In een tijd waarin cyberaanvallen toenemen, vormt deze situatie “een groot gevaar voor het functioneren van informatiesystemen en voor de interne markt als geheel”, zegt de Europese Commissie.

De Europese Commissie investeert dit jaar weliswaar 10 miljoen euro in de scholing van cyberspecialisten, maar kan op dit moment niet meer geld vrijmaken. Volgens de Europese Commissie zijn er dit najaar weer nieuwe financieringsmogelijkheden.

Volgens een woensdag gepubliceerde Europese enquête is niet alleen 74 procent van het bedrijfspersoneel door het eigen bedrijf niet geschoold rond cyberveiligheid, maar vindt bovendien 68 procent van de ondervraagde Europese bedrijven het ook niet nodig dergelijke trainingen te verzorgen. Als bedrijven wel aandacht willen besteden aan internetveiligheid is vaak het inhuren van geschikt personeel een moeilijkheid. 34 procent van de internetveiligheidsspecialisten binnen bedrijven hebben hun kennis zelf opgepikt en 57 procent van hen moet de taak combineren met een andere rol in het bedrijf, aldus de enquête.

Nog geen maand geleden concludeerde het Europese agentschap voor internetveiligheid dat cyberaanvallen hand in hand gaan met een gebrek aan cybervaardigheid.