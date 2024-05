Heijmans flink hoger op afwachtend Damrak door nieuwe doelen

Heijmans behoorde woensdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. De bouwer presenteerde voorafgaand aan zijn beleggersdag nieuwe financiële doelen, die goed werden ontvangen door beleggers. Het bedrijf streeft onder meer naar een omzet van zo’n 3 miljard euro in 2027, tegen 2,1 miljard euro vorig jaar. Ook wil Heijmans meer dividend gaan uitkeren aan de aandeelhouders. Het aandeel werd daarop ruim 11 procent hoger gezet.

De stemming op de beursvloeren was verder afwachtend. Beleggers kijken vooral uit naar de notulen van de Federal Reserve, die later op de dag naar buiten komen. De aantekeningen van de laatste beleidsvergadering bevatten mogelijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen van de Amerikaanse centrale bank.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 910,33 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 946,28 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,4 procent. De Londense beurs zakte 0,6 procent. De Britse inflatie kwam in april uit op 2,3 procent. Dat was hoger dan verwacht. Het tegenvallende inflatiecijfer verlaagt volgens economen van ING de kans op een renteverlaging in het Verenigd Koninkrijk in juni.