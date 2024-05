Justitie VS eist tot zeven jaar cel tegen oud-bestuurder FTX

Ryan Salame, een van de voormalig bestuurders van de omgevallen cryptobeurs FTX, moet vijf tot zeven jaar de cel in. Zo luidt de eis van de Amerikaanse aanklagers, die hem beschuldigen van “ernstige misdaden” waar een “aanzienlijke straf” tegenover moet staan.

Salame hoort op 28 mei welke straf hij zal krijgen voor zijn betrokkenheid bij het omvallen van FTX. De cryptobeurs raakte in opspraak toen klanten niet meer bij hun geld konden. Later bleek dat FTX miljarden dollars had weggesluisd naar investeringsfonds Alameda, waar met het geld risicovolle investeringen werden gedaan.

Salame werd in 2021 topman van de dochteronderneming van FTX op de Bahama’s. Volgens de Amerikaanse justitie stond hij in die rol stortingen van klanten via een Amerikaanse bankrekening toe, terwijl hij dat niet mocht. De advocaten van Salame hebben voor een straf van maximaal 18 maanden gepleit. Volgens hen was Salame de eerste die de fraude bij FTX aan het licht bracht.

De Amerikaanse zakenman is de eerste bestuurder die zijn straf hoort na de veroordeling van FTX-topman en -oprichter Sam Bankman-Fried. Hij werd twee maanden geleden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar, waartegen hij in beroep gaat.