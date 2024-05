Winst moederbedrijf Chinese webwinkel Temu stijgt 246 procent

Pinduoduo, het moederbedrijf van de omstreden Chinese webwinkel Temu, heeft zijn winst in het eerste kwartaal van dit jaar ruim verveelvoudigd. Zowel op de Chinese thuismarkt als in het buitenland groeit het bedrijf razendsnel.

De nettowinst van het in Shanghai gevestigde Pinduoduo bedroeg over de eerste drie maanden van dit jaar 3,6 miljard euro. Dat is een stijging van 246 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Temu is sinds de lancering in september 2022 uitgegroeid tot een van de populairste webwinkels ter wereld. Het bedrijf ligt echter zwaar onder vuur van consumentenorganisaties.

Temu zou gebruik maken van verboden technieken om consumenten te beïnvloeden en de webwinkel zou zich evenmin houden aan nieuwe Europese wetgeving. In april openden toezichthouders in Zuid-Korea een onderzoek naar Temu op verdenking van oneerlijke praktijken. De Nederlandse Consumentenbond heeft een klacht over Temu ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).