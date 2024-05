Studie: Europa kan ook bij fors gasverbruik zonder import Rusland

Europa kan volledig zonder aardgas uit Rusland, zelfs als het Europese gasverbruik de komende jaren op een hoog niveau ligt. Dat meldt het Duitse economische onderzoeksinstituut DIW in een studie. Door de oorlog in Oekraïne heeft Europa de import van gas uit Rusland al sterk verlaagd. Maar nog steeds voorziet Rusland in ongeveer 14 procent van de Europese gasvraag, aldus de onderzoekers. Vooral landen als Oostenrijk en Hongarije zijn nog erg afhankelijk van Russisch gas.

Volgens de onderzoekers kan dit volledig worden gecompenseerd door grotere importen van gas uit landen als Noorwegen, de Verenigde Staten en Qatar, maar ook Algerije en Azerbeidzjan. Europa is al veel meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan het importeren uit de VS en het Midden-Oosten, terwijl ook Noorwegen meer gas via pijpleidingen levert. Dat heeft ervoor gezorgd dat de Europese gasvoorraden goed zijn gevuld.

Rusland stuurt nog steeds gas naar Europa door pijpleidingen die lopen door Oekraïne, ondanks de oorlog tussen beide landen. Dat gas gaat met name naar Oostenrijk, Hongarije en Servië. Zo kwam 93 procent van het gas in Oostenrijk in maart uit Rusland. Duitsland, de grootste economie van Europa, is wel al volledig gestopt met het importeren van Russisch gas.

De onderzoekers zeggen dan ook dat verdere sancties van de Europese Unie rond gas uit Rusland niet gehinderd hoeven worden door zorgen over gastekorten. “De leveringszekerheid staat verdere EU-sancties tegen Rusland niet in de weg.”