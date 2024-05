Volkswagen betwijfelt nut importheffing elektrische auto’s China

Volkswagen verwacht dat een hogere importheffing van de Europese Unie voor in China geproduceerde elektrische auto’s slechts tijdelijk kan helpen. Volgens financieel topman Arno Antlitz van het autoconcern is het juist noodzakelijk dat de kosten van Europese fabrikanten omlaaggaan. Alleen zo kunnen bedrijven concurreren met Chinese concurrenten.

De EU zal Chinese exporteurs van elektrische auto’s op korte termijn inlichten over een mogelijke verhoging van de importtarieven. Op dit moment ligt dat tarief nog op 10 procent. De Europese Commissie doet onderzoek naar de subsidies van China aan Chinese elektrische autofabrikanten.

“We moeten de komende twee tot drie jaar gebruiken om nog concurrerender te worden aan de kostenkant”, zei Antlitz in een bericht op LinkedIn. “Het is zeer de vraag of de huidige tariefdiscussie in de juiste richting leidt.”

Antlitz verwacht dat fabrikanten van elektrische auto’s uit China op het punt staan hun productie in Europa te starten. Bovendien vreest de topman dat China met vergeldingsmaatregelen komt, als de EU hogere importtarieven gaat rekenen. Zo dreigde het land woensdag al met importheffingen tot 25 procent op geïmporteerde auto’s met grotere motoren uit de EU en de Verenigde Staten, wat ook impact heeft op de export naar China door Volkswagen.