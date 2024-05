Greenpeace beklimt gebouw bij TotalEnergies-kantoor in Parijs

Vijf activisten van milieuorganisatie Greenpeace hebben een gebouw in de buurt van het hoofdkantoor van olie- en gasconcern TotalEnergies in Parijs beklommen. Ze ontvouwden daar een spandoek met kritiek op de strategie van het bedrijf om klimaatverandering tegen te gaan, meldt een journalist van Reuters die ter plaatse is. Vrijdagmiddag stemmen de aandeelhouders over de voortgang die Total heeft gemaakt op het gebied van zijn duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen voor 2030.

Greenpeace verzet zich tegen de voortdurende olie- en gaswinning door Total, ondanks een “klimaatnoodtoestand”, vertelt een woordvoerder van Greenpeace aan het persbureau.

Op de banner staat een grote foto van Total-topman Patrick Pouyanné met de kop ‘Gezocht’. Donderdagavond waren er al barrières opgetrokken rondom de ingangen van de Total-kantoren in de Parijse kantorenwijk La Défense en kregen medewerkers het advies om vrijdag vanuit huis te werken.

Het is niet voor het eerst dat klimaatactivisten rond een aandeelhoudersvergadering van TotalEnergies protesteren. Vorig jaar gebruikte de Franse ME pepperspray en traangas tegen honderden activisten die de toegang tot de vergadering wilden blokkeren. Nog een jaar eerder zorgden demonstranten ervoor dat sommige aandeelhouders bij de vergadering niet naar binnen konden.

Eerder deze week verstoorden klimaatactivisten ook de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell. Ze zongen daarbij “Shell kills”. Vorig jaar probeerden activisten tijdens de vergadering van dat olie- en gasconcern het podium met bestuursleden te bestormen.

Bij de aandeelhoudersvergadering van TotalEnergies staat ook een stemming op de planning om Pouyanné goedkeuring te geven voor een nieuw mandaat van drie jaar. Sommige investeerders sporen de oppositie aan om te protesteren tegen wat zij beschouwen als onvoldoende aandacht voor klimaatproblemen.