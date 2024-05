JPMorgan krijgt boete 100 miljoen voor gebrekkige controle

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase moet een boete van 100 miljoen dollar betalen omdat de bank tussen 2014 en 2021 miljarden orders van klanten ongecontroleerd liet passeren. Dat heeft de Amerikaanse toezichthouder op de effectenhandel, de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), bekendgemaakt.

Het onderzoek naar de zaak heeft jaren in beslag genomen. Volgens de CFTC ontdekte het personeel van JPMorgan in 2021 grote tekortkomingen in de handelsgegevens. Miljarden orders op ten minste dertig handelsplatformen werden over een periode van zeven jaar niet gecontroleerd, aldus de toezichthouder.

JPMorgan heeft de fouten toegegeven. “We hebben het probleem zelf geïdentificeerd en er zijn belangrijke corrigerende maatregelen genomen”, laat de bank weten in een verklaring. Klanten zouden geen schade hebben geleden door de gebrekkige controle. Volgens JPMorgan waren de problemen in 2023 opgelost.