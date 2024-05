Omzet van Nederlandse industrie is begin 2024 opnieuw gedaald

De omzet van de Nederlandse industrie is in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste drie maanden van 2024 daalde de omzet met 5,5 procent ten opzichte van diezelfde maanden in 2023. De opbrengsten zijn nu vier kwartalen op rij gedaald op jaarbasis.

De Nederlandse industrie krijgt al langer minder orders binnen. Ook hebben veel bedrijven volgens het CBS last van tekorten aan personeel, ruimte, productiemiddelen en materiaal. In de hout- en bouwmaterialenindustrie daalde de omzet het sterkst met bijna 14 procent. Alleen in de elektronische en machine-industrie, de textiel-, kleding- en leerindustrie en de papier- en grafische industrie werd meer verdiend.

De afzetprijzen in de industrie gingen met bijna 2 procent omlaag vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar. Vooral de papier- en grafische industrie, de metaalindustrie en de raffinaderijen- en chemische industrie hadden hier last van. Voor de meeste ondernemers in de Nederlandse industrie is de winstgevendheid afgelopen kwartaal verslechterd, meldt het CBS. Dit is het negende kwartaal op rij waarin dit het geval was.

Het CBS meldt wel een lichtpuntje. In het eerste kwartaal ging één bedrijf minder failliet dan in de eerste drie maanden van 2023. Het aantal faillissementen kwam afgelopen kwartaal uit op 79. Dat is wel 25 meer dan in het kwartaal daarvoor.