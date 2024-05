Stakingen slagerijen lijken van de baan met nieuw cao-loonbod

Werkgevers in de slagerijbranche hebben een nieuw loonbod gedaan, meldt de FNV. Daarmee schort de vakbond opnieuw de acties op waarmee eerder werd gedreigd. De FNV denkt dat dit loonbod het hoogst haalbare is. “Gezien de afgenomen actiebereidheid bij een aantal grote bedrijven lijkt een verdere verbetering op dit moment niet reëel”, aldus de vakbond.

Leden kunnen tot 5 juni stemmen voor het nieuwe loonbod, dat onder meer een loonsverhoging van 10 procent in drie stappen betreft. De FNV waarschuwt dat het CNV “naar alle waarschijnlijkheid” wel akkoord gaat. De bond stelt dat leden zich daarbij niet hoeven neer te leggen, al lijken mogelijke vervolgacties niet aan de orde door de afgenomen actiebereidheid.

De cao waar het om gaat, geldt voor slagerijmedewerkers en voor mensen die werken bij industriële slagers, die bijvoorbeeld vlees leveren aan supermarkten. In totaal gaat het om zo’n 16.000 werknemers. FNV riep eerder nog op tot stakingen, toen de onderhandelingen in een impasse waren geraakt. Die moesten plaatsvinden in Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland.

Eind vorige maand werden de acties echter opgeschort na een verbeterd loonbod. Dat werd echter weggestemd door vakbondsleden, waarna de stakingsdreiging opnieuw de kop op stak. Maar nieuwe acties bleven sindsdien uit.