Tesla lijkt doel van 20 miljoen auto’s per jaar te laten varen

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla lijkt het streven om jaarlijks 20 miljoen elektrische auto’s te produceren op te geven. In het nieuwste ‘impactrapport’ van het bedrijf dat donderdag is uitgebracht, is de doelstelling nergens meer te vinden.

In het rapport staat alleen dat het bedrijf “fossiele brandstoffen wil vervangen door zoveel mogelijk Tesla-producten te verkopen”. In de twee vorige rapporten stond dat Tesla tegen het einde van het decennium meerdere fabrieken zou moeten bouwen om uiteindelijk 20 miljoen elektrische auto’s per jaar te produceren.

De autofabrikant reageerde niet op de vraag of het doel officieel was opgegeven. Vorig jaar verhoogde Tesla de leveringen met bijna 38 procent tot iets meer dan 1,8 miljoen voertuigen. Er zijn op dit moment nog geen aankondigingen gedaan over de prognose voor 2024.