LTO: boeren en tuinders in de problemen door hevige regenval

Boeren en tuinders in het hele land hebben problemen door de vele regenval van de afgelopen tijd, meldt land- en tuinbouworganisatie LTO. Daardoor kunnen veel telers volgens de belangenorganisatie hun gewassen een stuk later zaaien, planten en potten en ontstaat flinke schade aan gewassen.

Tineke de Vries, vakgroepvoorzitter van LTO Akkerbouw en Vollegrondsgroente, noemt de problemen “enorm zorgwekkend”, onder meer omdat boeren en tuinders daardoor minder opbrengsten hebben. “Veel akkerbouwers en telers hebben hun gebruikelijke voorjaarswerkzaamheden nog niet afgerond. De gewassen die geplant zijn, staan vaak onder water of zijn beschadigd door de hevige regenval”, zegt ze.

De belangenorganisatie roept het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opnieuw op te stoppen met maatregelen zoals de ‘kalenderlandbouw’. Voor 1 oktober moeten agrariërs hun hoofdteelt op zand- en lössgronden hebben geoogst en ingewisseld voor gewassen die de uitspoeling van stikstof naar het grond- en oppervlaktewater beperken. “Als een boer of tuinder in het voorjaar wordt getroffen door extreem weer, krijgt hij in het najaar de deksel op zijn neus door het huidige beleid”, aldus LTO.